Чи треба передати податкову міліцію до МВС?

Існує вірогідність, що скасування податкової міліції призведе до ускладнення розслідувань податкових злочинів.

Таку думку УНІАН висловив адвокат, партнер ЮФ "Ілляшев та Партнери" Максим КОПЕЙЧИКОВ, коментуючи зареєстрований у парламенті законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення системи правоохоронних органів із метою покращення інвестиційного клімату в державі)», яким скасовується податкова міліція, а її повноваження передаються відповідним підрозділам органів внутрішніх справ.

«Слід враховувати, що податкові міліціонери часто більш професійні, ніж співробітники МВС, і якщо частина професіоналів піде, не бажаючи з тих або інших причин працювати в системі МВС, податкові злочини буде розслідувати важче», - зазначив М.КОПЕЙЧИКОВ.

За його словами, в даному питанні йдеться про розділення центрів ухвалення рішень, що може бути на руку підприємцям. Зокрема, якщо рішення про порушення кримінальної справи ухвалюватиметься не податковою міліцією, підпорядкованою Державній податковій адміністрації, а незалежним від ДПАУ органом.

Як повідомляв УНІАН, група народних депутатів внесла до Верховної Ради законопроект, яким пропонується скасувати податкову міліцію, а її повноваження передати відповідним підрозділам органів внутрішніх справ.

Текст проекту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення системи правоохоронних органів із метою покращення інвестиційного клімату в державі)» №6664 від 6 липня 2010 року зареєстровано на офіційному сайті парламенту.

Як зазначається в записці пояснення до документа, з численних скарг і звернень громадян виходить, що податкова міліція фактично дискредитує владу: грубо й систематично порушує права та інтереси громадян, заважає підприємницькій діяльності й замішана в корупції.