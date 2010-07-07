Нардепи Портнова хочуть розігнати податкову міліцію
Законопроект внесений до ВР
Народні депутати України (БЮТ) Володимир ПИЛИПЕНКО, Валерій ПИСАРЕНКО, Святослав ОЛІЙНИК та Ігор ВОРОТНЮК внесли до Верховної Ради законопроект, яким пропонується скасувати податкову міліцію, а її повноваження передати відповідним підрозділам органів внутрішніх справ.
Текст проекту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення системи правоохоронних органів з метою поліпшення інвестиційного клімату в державі)» №6664 від 6 липня 2010 року зареєстрований на офіційному сайті парламенту.
Як сказано в пояснювальній записці до документа, з численних скарг і звернень громадян випливає, що податкова міліція фактично дискредитує владу: грубо і систематично порушує права та інтереси громадян, заважає підприємницькій діяльності і замішана в корупції.