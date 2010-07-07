Нардепи Портнова хочуть розігнати податкову міліцію

Народні депутати України (БЮТ) Володимир ПИЛИПЕНКО, Валерій ПИСАРЕНКО, Святослав ОЛІЙНИК та Ігор ВОРОТНЮК внесли до Верховної Ради законопроект, яким пропонується скасувати податкову міліцію, а її повноваження передати відповідним підрозділам органів внутрішніх справ.

Текст проекту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення системи правоохоронних органів з метою поліпшення інвестиційного клімату в державі)» №6664 від 6 липня 2010 року зареєстрований на офіційному сайті парламенту.

Як сказано в пояснювальній записці до документа, з численних скарг і звернень громадян випливає, що податкова міліція фактично дискредитує владу: грубо і систематично порушує права та інтереси громадян, заважає підприємницькій діяльності і замішана в корупції.