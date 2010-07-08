Україні доведеться відмовитися від назв «шампанське» і «коньяк»

Заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ відзначає прогрес на переговорах з Європейським Союзом про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ).

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив українським журналістам під час чергового раунду переговорів.

“Сьогодні вже маємо певний результат, коли ми порозумілися, і далі будемо йти на рівні експертів”, - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Заступник міністра зауважив, що сторонам, зокрема, вдалося просунутися у питаннях торгівлі товарами, послугами, санітарних та фітосанітарних заходів, сталого розвитку, а також державних закупівель.

“Пазли поки не із зовсім конкретними обрисами, але вони все ближче і ближче”, - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Одним із складних питань, що залишилися для розгляду, за його словами, є питання захисту географічних назв товарів. Заступник міністра зазначив, що на сьогодні різниця між кількістю товарів, географічна назва яких захищається в Україні і в Європі, “сягає двох і навіть трьох порядків”.

При цьому, якщо частина з них має некритичне значення для України, то від ряду назв, розповсюджених ще з часів Радянського Союзу, доведеться відмовлятися, у тому числі від таких назв як “шампанське” чи “коньяк”.

“І це матиме вплив бізнесовий”, - сказав заступник міністра, зазначивши, що Україна, погодившись на захист географічного походження товарів, повинна буде не лише стежити за внутрішніми виробниками, але й за дотриманням відповідних правил при імпорті схожої продукції із заводів, передусім, сусідніх країн, де відповідні правила ще не застосовуються (Білорусь, Росія, Казахстан тощо).

В.П’ЯТНИЦЬКИЙ не уточнив, коли можуть завершитися переговори щодо створення ЗВТ, зазначивши лише, що цього не станеться у найближчі місяць-два.

Як повідомляв УНІАН. Україна та Євросоюз розпочали переговори про створення зони вільної торгівлі, що має стати складовою новою Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 18 лютого 2008 року.

12-й раунд переговорів триває у Брюсселі з 5 по 9 липня.