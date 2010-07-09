Лавров про економіку, Януковича і логіку гри з нульовим результатом

Україна почала більше уваги приділяти економічному співробітництву в рамках СНД.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ сказав в інтерв`ю телерадіокомпанії «Мир».

«У Співдружності, дійсно, з`явилася додаткова, дуже важлива, стимулююча, я б так сказав, тенденція у зв`язку з приходом до влади в Україні нинішнього Президента і сформованого ним уряду», - сказав С.ЛАВРОВ.

«Україна і до цього приділяла увагу питанням економічного співробітництва в рамках СНД, розуміючи його вигоду для себе. Але з приходом нового уряду, нового Президента ця тенденція суттєво посилилася», - додав він.

Він переконаний, що активніша і діяльніша участь України в різних структурах Співдружності сприятиме його зміцненню і піде на користь усім державам, що входять до нього.

С.ЛАВРОВ також вважає, що на теренах Співдружності переважають «об`єднувальні тенденції».

«Це значною мірою пояснюється тим, що на сучасному етапі останнім часом для всіх нас завдання модернізації економіки стали пріоритетними. Про це зайвий раз свідчить глобальна фінансово-економічна криза, з якої ми зараз виходимо різними темпами. Росія, ймовірно, легше, ніж деякі інші наші держави. Але модернізація – це гасло дня для всіх», - сказав глава МЗС РФ.

Міністр сподівається, що відомості про незадоволення Європи і США новими українсько-російськими відносинами не відповідають дійсності.

«Я оцінив реакцію, яка надходить з Європи і Америки на новий характер російсько-українських відносин. Проте у мене є відомості про те, що у прямих контактах з українськими колегами наші західні партнери висловлюють цим незадоволення», - сказав С.ЛАВРОВ.

«Якщо це підтвердиться, а я дуже сподіваюся, що цього не станеться, то це буде для мене дуже великим розчаруванням, тому що в черговий раз ми станемо свідками подвійного стандарту і логіки гри з нульовим результатом», - додав російський міністр.