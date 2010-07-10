"Антонов" подав заявку на участь у тендері Пентагону

Консорціум за участю українського авіаційного концерну КБ "Антонов" і американського U.S. Aerospace подав заявку на участь у тендері на постачання літаків-заправників Міністерству оборони США, передає Reuters. За даними агентства, підсумкова сума контракту становить 29,5 млрд дол. Раніше повідомлялося, що вартість контракту буде 50 млрд дол.

Передбачається, що консорціум поставить Пентагону 179 літаків за ціною 150 млн. дол. за кожне повітряне судно.

ВПС США, нагадує РосБізнесКонсалтинг, ще 2007 року оголосили тендер на розробку і постачання нового типу літаків заправників - замість KC-135 Stratotanker фірми Boeing, який становить основу літаючих танкерів і бувприйнятий на озброєння ще наприкінці 1950-х рр.

Окрім україно-американського консорціуму, в ньому бере участь ще американський Boeing і франко-німецький Європейський аерокосмічний і оборонний концерн (EADS). Переможець у конкурсі, як очікується, буде оголошений наприкінці літа.

Повідомляється, що якщо контракт з україно-американським консорціумом все ж таки буде підписаний, літаки для ВПС США вироблятимуться в Україні, проте остаточне їх складання здійснюватиметься в США. Очікується, що КБ "Антонов" представить на тендері три різні моделі літаків: Ан-124-KC, Ан-122-KC і Ан-112-KC. Як зазначають самі представники української компанії, ці машини мають ряд переваг. Наприклад, їх корпус міцніший; крім того, ці літаки можуть здійснювати зліт і посадку на мокре покриття злітно-посадочної смуги.