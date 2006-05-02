Кінах візьме участь у роботі Міжнародного празького економічного конгресу

Секретар Ради національної безпеки і оборони, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ впродовж 2-3 травня перебуватиме в Чеській Республіці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі апарату РНБО, у Празі А.КІНАХ разом із делегацією українського бізнесу братиме участь у роботі Міжнародного празького економічного конгресу. Виступ секретаря РНБО, президента УСПП присвячуватиметься обговоренню поточного стану та перспектив українсько-чеського економічного співробітництва, механізмів активізації та поглиблення співпраці між діловими колами обох країн тощо.

До складу української бізнес-делегації увійшли представники таких галузей вітчизняної економіки, як транспортне машинобудування, телекомунікації, енергетичний комплекс тощо