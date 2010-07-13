Погода на завтра

14 липня в Україні пройдуть короткочасні грозові дощі, у східних областях – місцями, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, в західних областях та в Криму очікуються сильні дощі.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме східний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вночі 14-19°, вдень 24-29°, в Карпатах близько 20°; на решті території вночі 16-21°, вдень 27-32°, у східних областях до 35°.

У Київській області очікуються короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 16-21°, вдень 27-32°. По м. Києву температура вночі 18-20°, вдень близько 30°.

13 липня температура води в Чорному та Азовському морях 24-28°, в Дніпрі біля Києва 25°.