Експерти вважають, що до кінця року євро може подорожчати

До кінця 2010 р. не слід чекати значних коливань курсу долара, тоді як курс євро може зміцнитися.

Як повідомили УНІАН у прес-службі рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг", такими виявилися результати зробленого агентством аналізу прогнозів курсів валют провідних українських експертів валютного ринку.

Експерти чекають незначного зміцнення долара до кінця 2010 р. і прогнозують зростання курсу євро до кінця 2010 року. Медіана прогнозів курсу долара знаходиться на рівні 7,9 грн./дол., і лише в листопаді 2010 року збільшується до рівня 7,94 грн./дол. Найпесимістичніший прогноз на 31 грудня 2010 становить 8,15 грн./дол., найоптимістичніший - 7,83 грн./дол.

Прогнози курсу євро на кінець року мають великий діапазон, який сягає ±10% середнього значення. При цьому більшість аналітиків очікують зміцнення гривні в короткостроковій перспективі (медіана прогнозів знижується з 9,63 грн./євро на 31 липня 2010 до 9,48 грн./євро на 30 вересня 2010 р.) і зростання євро щодо гривні в IV кварталі (медіана прогнозу досягла рівня 10,05 грн./євро). Найбільш оптимістичний курс гривні до євро - 9,15 грн./євро на кінець року, песимістичний, – 10,94 грн./євро.