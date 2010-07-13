Експерти вважають, що до кінця року євро може подорожчати
Від долара коливань не чекають
До кінця 2010 р. не слід чекати значних коливань курсу долара, тоді як курс євро може зміцнитися.
Як повідомили УНІАН у прес-службі рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг", такими виявилися результати зробленого агентством аналізу прогнозів курсів валют провідних українських експертів валютного ринку.
Експерти чекають незначного зміцнення долара до кінця 2010 р. і прогнозують зростання курсу євро до кінця 2010 року. Медіана прогнозів курсу долара знаходиться на рівні 7,9 грн./дол., і лише в листопаді 2010 року збільшується до рівня 7,94 грн./дол. Найпесимістичніший прогноз на 31 грудня 2010 становить 8,15 грн./дол., найоптимістичніший - 7,83 грн./дол.
Прогнози курсу євро на кінець року мають великий діапазон, який сягає ±10% середнього значення. При цьому більшість аналітиків очікують зміцнення гривні в короткостроковій перспективі (медіана прогнозів знижується з 9,63 грн./євро на 31 липня 2010 до 9,48 грн./євро на 30 вересня 2010 р.) і зростання євро щодо гривні в IV кварталі (медіана прогнозу досягла рівня 10,05 грн./євро). Найбільш оптимістичний курс гривні до євро - 9,15 грн./євро на кінець року, песимістичний, – 10,94 грн./євро.