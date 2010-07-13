Дітей з оздоровчого табору відселили через зсув грунту
15:33, 13 липня 2010Суспільство
1466 0
З 11 селами немає сполучення
Вчора увечері в с. Ганнусівка Тисменицького району Івано-Франківської області стався зсув грунту, внаслідок чого було відселено 20 дітей з оздоровчого табору.
Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні МНС в Івано-Франківській області.
Загрози будівлям та мешканцям села немає, і діти в безпеці, запевнили рятувальники.
За інформацією Служби автомобільних доріг, на ранок 13 липня внаслідок пошкодження дорожнього полотна в Івано-Франківській області було відсутнє транспортне сполучення з 11 населеними пунктами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter