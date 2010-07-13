На міжбанку виросло євро

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9020/7,9060 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9030/7,9045 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9015/7,9035 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом 7,9032 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2558/0,2561 грн./рубль, на 12:00 ціни піднялися до 0,2565/0,2566 грн./рубль. На час закриття ціни досягли рівня 0,2569/0,2570 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і становить 30,7750 рублів за долар (-0,0724).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2538/1,2540 дол./євро, а на 14:30 зросли і становили 1,2583/1,2585 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,9075/9,9155 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 9,9130/9,9210 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли поточного максимуму – 9,9370/9,9455 грн./євро.