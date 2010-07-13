Костусєв не розуміє, як АМК дав дозвіл на злиття «Київстара» і «Білайна»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) протягом місяця має намір ухвалити рішення щодо відповідності антимонопольному законодавству об`єднання «Київстара» і «Білайна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова АМКУ Олексій КОСТУСЄВ.

«Ми найближчим часом ухвалимо рішення з цього питання, я думаю, що впродовж місяця точно», - сказав О.КОСТУСЄВ.

На його думку, це об`єднання компаній привело до посилення монополії в секторі мобільного зв`язку.

«Не розумію, як попередній склад АМКУ міг дати дозвіл на це злиття. Очевидно, це посилення монополії, й у руках однієї компанії опиняється величезний частотний ресурс, і вона отримує перевагу», - зазначив голова комітету.

Довідка УНІАН. У жовтні 2009 року Telenor Group і компанія Altimo повідомили про досягнення угоди про об`єднання належних їм пакетів акцій ВАТ «Вимпел-Комунікації» (торгова марка «Білайн») і ЗАТ «Київстар G.S.M.» зі створенням нового спільного оператора стільникового зв`язку – компанії VimpelCom Ltd. («ВимпелКом Лтд.»), що надає якісні інтегровані послуги стільникового зв`язку в Росії, Україні та інших країнах СНД, а також у Грузії, В`єтнамі, Камбоджі, Лаосі. Компанія розвиватиме свою діяльність і на інших ринках Європи, Азії та Африки, що швидко розвиваються, стаючи одним із провідних гравців галузі у світі. Формування Vimpelcom Ltd. завершилося в квітні 2010 року.

Телекомунікаційний оператор «Київстар» - лідер українського ринку мобільного зв`язку і передачі даних, якому довіряють своє спілкування 21,89 млн. осіб (станом на 01.06.10 р.). «Київстар» пропонує послуги EDGE/GPRS на всій території свого покриття в Україні, а також роумінгові послуги в 195 країнах на 5 континентах. Понад 1,6 млн. українців користуються мобільним Інтернетом «Київстар». У семи найбільших містах України - Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, Львові, Сімферополі, Одесі - надаються послуги високошвидкісного фіксованого Інтернет-доступу.