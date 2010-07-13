ГОГОЛЬFEST відкриється на Майдані

Фестиваль сучасного мистецтва ГОГОЛЬFEST відкриється святковим дійством на Майдані Незалежності у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зокрема, виконуючий обов’язки Київського міського голови Олександр ПОПОВ підписав розпорядження КМДА «Про проведення фестивалю сучасного мистецтва ГОГОЛЬFEST на Майдані Незалежності».

У розпорядженні йдеться про церемонію відкриття фестивалю - спільну виставу «Multiverse» (назву можна перекласти як «множинний всесвіт») іспанського театру La Fura dels Baus (Барселона, Іспанія) та театру «Дах», зазначили в КМДА.

За інформацією організаторів, до постановки будуть залучені майже 100 учасників. Оргкомітет фестивалю навіть оголосив набір волонтерів, які братимуть участь у виставі. На Майдані Незалежності гості відкриття ГОГОЛЬFEST зможуть побачити «фірмові» елементи La Fura dels Baus – «human net» (сітка з людських фігур), колесо, яке символізує рух всесвіту, і 10-метровий манекен. Крім того, шоу супроводжуватиметься феєрверком.

Задля організації та проведення цієї події на належному рівні Київська міська державна адміністрація звернулася до Головного управління МВС України в м. Києві з проханням забезпечити охорону громадського порядку.

У зв’язку з підготовкою місця проведення шоу, зокрема монтажу та демонтажу сценічного обладнання, рух транспорту на Майдані Незалежності (від вул. Інститутської до вул. Городецького) буде перекрито 2 вересня з 22.00 до 24.00 та з 22.00 3 вересня до 22:00 5 вересня 2010 року.

Також, відповідно до розпорядження КМДА, на Майдані Незалежності буде організовано чергування карет швидкої допомоги. Крім того, на час проведення заходу на Майдані Незалежності та Хрещатику буде відключено декоративне освітлення, включаючи підсвітку фонтанів. Фонтани зі сторони Стели Незалежності також не працюватимуть під час шоу.

Як повідомлялося, фестиваль сучасного мистецтва «ГОГОЛЬFEST-2010» відбудеться 4-12 вересня на Кіностудії ім. Довженка.