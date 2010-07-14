До Севастополя прибув фрегат ВМС Франції

Фрегат Військово-морських сил Франції «Жан Де-В’єн» (FASM Jean de Vienne, D643) прибув з неофіційним візитом до порту Севастополя. Як передає кореспондент УНІАН, представники екіпажу французького корабля на чолі з командиром фрегата капітаном 1 рангу Лораном ЕМЕРОМ вже здійснили протокольні візити в штаб Військово-Морських Сил України і Севастопольську міську державну адміністрацію.

За інформацією прес-центру командування українських ВМС, під час зустрічі у штабі флоту сторони обговорили стан та перспективи розвитку Військово-морських сил України, питання майбутньої спільної участі ВМС обох країн в операціях “Аталанта”, “Активні зусилля” та навчаннях “Сі Бриз”, проблеми боротьби з піратством, побудови корабля класу “корвет” для українського флоту та комплектування особового складу флоту військовослужбовцями служби за контрактом.

Як планується, екіпаж французького фрегату проведе для представників ВМС України на борту «Жан Де-В’єн» брифінги та показові тренування з боротьби за живучість корабля та протичовнової боротьби.

14 липня командування екіпажу фрегату «Жан Де-В’єн» візьме участь в урочистій церемонії покладання вінків та квітів до Меморіалу героїчним захисникам міста-героя Севастополя 1941-1942 років і до французького меморіального комплексу у селищі Кальфа.

15 липня команда французького корабля проведе дружній матч з футболу з українськими військовими моряками та ознайомчі екскурсії по кораблю для військовослужбовців ВМС ЗС України. В цей же день з 14.00 до 17.30 корабель буде відкрито для відвідування мешканцями та гостями Севастополя.

16 липня фрегат ВМС ЗС Франції «Жан Де-В’єн» відбуває з порту Севастополь.

Довідка. Фрегат ВМС ЗС Франції «Жан Де-В’єн» призначений для боротьби з підводними човнами. Його екіпаж налічує 230 чоловіків. Місце базування - Тулон.