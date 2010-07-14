У Великій Британії бюджетні гроші передадуть самим лікарям

У Великій Британії оголошена наймасштабніша реформа охорони здоров`я за останні 60 років. Автором її став новий коаліційний уряд країни. Як повідомили представники влади, за планом реформи бюджетні кошти, що формуються податковими відрахуваннями, ітимуть безпосередньо лікуючим лікарям, які самі вирішать, як їх витрачати, передає Бі-бі-сі.

Ще одним нововведенням стане запровадження детальнішої звітності про роботу системи охорони здоров`я.