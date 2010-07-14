Школярку примусили до проституції за незданий екзамен
07:43, 14 липня 2010Суспільство
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Матері дівчинки вдалося втекти
Мексиканська поліція повідомила, що 13-річну дівчинку мати примусила до заняття проституцією. Нібито її покарали за те, що не склала іспити у школі. Після анонімного дзвінка поліція заарештувала одного чоловіка і чотирьох жінок, причетних до інциденту. Матері дівчинки вдалося втекти, повідомляє Газета.ру з посиланням на Бі-Бі-Сі.
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