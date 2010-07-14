З Тернополя 10-ий день не вивозиться сміття.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, наразі намагання домовитися з громадою Малашівців результатів не дають, люди і надалі блокують під’їзд до полігону. При цьому у прес-службі зауважують, що мерія у відносинах з жителями села керується не лише меморандумом, яким Тернополю було дозволено вивозити сміття до 1 липня, а й договором, підписаним пізніше. «Оскільки меморандум – це не той документ, який дає можливість витрачати бюджетні кошти, невдовзі було укладено договір. Попередньо планувалося, що місто заплатить за вивезене до 1 липня сміття 250 тис. грн., однак коли Малашівці наполягли на тому, щоб сума зросла до 500 тис. грн., термін дії договору було продовжено до 1 листопада», – повідомили в прес-службі.

При цьому у договорі, яким володіє УНІАН, не йдеться про вивезення сміття з міста, у ньому громада села лише зобов’язується «прийняти фінансову допомогу» та «не чинити перешкод для проведення робіт із залученням техніки з метою недопущення самозаймання відходів, збереження території звалища у в належному санітарно-екологічному стані та підготовки його до рекультивації».

За договором Тернопіль уже виплатив 320 тис. грн. із обумовлених 500 тис. грн.

Натомість роботи з будівництва сміттєзвалища поблизу Миролюбівки, куди власне планувалося возити сміття замість Малашівецького, досі не завершені. Як повідомив міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ, триватиме будівництво ще мінімум два місяці.

Наразі у Тернополі сміття з контейнерів пакують у поліетиленові пакети, які потім складають поруч з контейнерами.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня 2010 року громада Малашівців після піврічного перекриття дороги на звалище підписала меморандум з Тернопільською міською радою та обладміністрацією, в якому погодилася на вивезення сміття з Тернополя на сміттєзвалище біля села до 1 липня. Меморандумом було передбачено, що облдержадміністрація та міська рада продовжуватимуть фінансувати заходи, спрямовані на закриття сміттєзвалища, розроблять проектно-кошторисну документацію на проведення першочергових заходів з його рекультивації, а також завершать рекультивацію до 1 листопада 2010 року.

Малашівське сміттєзвалище офіційно закрите для використання екологами та санстанцією з 1997 року. Воно розташоване в 2-у поясі зони санітарної охорони Верхньо-Івачівського водозабору, звідки постачається вода для Тернополя. Шар геологічних порід на плато сформований породами, які не здатні виконувати функції водонепроникного екрану. Відтак існує загроза потрапляння забруднюючих речовин із звалища у продуктивний водоносний шар.