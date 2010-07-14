«Парк Київська Русь» влаштовує маскарад

У «Парку Київська Русь» (с. Копачів, Обухівський район Київської області) 17-18 липня пройде рольовий фестиваль-маскарад «Київська фібула».

Як повідомили УНІАН організатори, цього разу учасниками фестивалю стануть команди рольового моделювання з багатьох міст України. Гості перевтілюватимуться у гномів, ельфів, чарівників, принцес та в інші казкові образи, знайомі всім з дитинства.

У фестивальній програмі заходу планується вистава «Битва стихій», фаєр-шоу «Полум’яний світанок», конкурс оригінального образу, інтерактивні конкурси з глядачами.

Також у програмі «Київської фібули» заявлені виступи столичного гурту «Йо’Гурт» та шоу барабанщиків «Steel Beat».

«Фестиваль-маскарад – спосіб розслабитися, поринувши у світ казкових персонажів», - кажуть організатори свята, і запевняють, що задоволення отримають і дорослі, і діти.