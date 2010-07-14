Євро на міжбанку росте, долар - падає
11:26, 14 липня 2010Суспільство
1596 0
Учора НБУ купляв американську валюту
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,9005/7,9040 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту зросли – 0,2586/0,2588, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,0325/10,0395.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2695/1,2697 (вівторок — 1,2538/1,2540).
У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9032.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter