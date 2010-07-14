У Києві шершні атакували будинок

Бійці Спеціалізованого аварійно-рятувального загону МНС столиці здійснили виїзд за викликом в Солом’янський район на вул. Солом’янську, 32.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, ситуація виявилася нестандартною - житловий будинок атакував рій шершнів.

Прибувши на місце виклику, рятувальники побачили рій шершнів на п’ятому поверсі. В стіні будинку біля вікна, між цеглинами було два отвори через які шестисантиметрові комахи потрапляли до гнізда. Рятувальники за допомогою авто драбини обробили стіну будинку спеціальним хімічним розчином та заліпили отвори, через які лазили комахи.

Загалом за минулу добу пожежно-рятувальними підрозділами столиці було здійснено 10 виїздів на гасіння пожеж та 4 виїзди для надання допомоги населенню.