Кабмін не виключає, що газ для населення буде ще дорожчим

Кабінет міністрів України не виключає можливості подальшого підвищення ціни на газ для населення, а саме для споживачів 3-ї і 4-ї категорій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО.

За його словами, йдеться про тих, хто споживає понад 6-12 тис. куб. м газу на рік і понад 12 тис. куб. м , відповідно.

При цьому Ю.БОЙКО не уточнив терміни та обсяги підвищення.

Крім того, міністр заявив, що поки що не планується підвищення ціни на газ для промислових підприємств.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою НКРЕ (№812 від 13 липня 2010 року) відпускні ціни на природний газ для населення, диференційовані за річним обсягом споживання і наявності чи відсутності в абонента лічильника, з 1 серпня 2010 року зростуть на 50%.