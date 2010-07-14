Ціни на газ для теплокомуненерго підняли на 50%

Граничний рівень ціни на природний газ для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалювання і гаряче водопостачання населення, з 1 серпня 2010 року виросте на 50% - з 872,78 грн. до 1309,2 грн. за тис. куб. м (з урахуванням ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування і розподіл газу).

Відповідну постанову Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) України №813 від 13 липня 2010 року обнародувано на сайті комісії.

Постанова узгоджена з міністерствами фінансів і економіки.

Нагадаємо, ціна на газ для підприємств теплоенергетики не переглядалася з грудня 2008 року і була зафіксована на рівні 872,78 грн. за тис. куб.м (з урахуванням ПДВ, цільової надбавки і транспортування).

Поступове підвищення внутрішніх цін на природний газ до економічно обґрунтованого рівня є одним із зобов`язань України в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом.