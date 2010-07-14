4 тисячі клієнтів «Карія тур» можуть лишитися з носом?

У Державній службі туризму і курортів вважають основною причиною банкрутства компанії «Карія тур» використання механізмів демпінгування на ринку туристичних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції голова Державної служби туризму і курортів України Анатолій ПАХЛЯ.

«Однією з головних причин банкрутства туроператора або його партнера стала, можливо, не зовсім скоординована діяльність і використання механізмів демпінгування при організації та наданні послуг на ринку туристичних послуг. Це одна з основних причин», - сказав він.

За словами А.ПАХЛІ, ситуацію, яка склалася навколо компанії «Карія тур», буде проаналізовано.

«Ситуація буде аналізуватися. Думаю, що відповідні оцінки будуть дані правовими інстанціями нашої країни. Думаю, що справа дійде і до судів», - сказав він.

За словами А.ПАХЛІ, Державна служба туризму та курортів ініціювала проведення нарад з великими туристичними операторами на ринку послуг України, у ході яких розглядатимуться питання, що саме треба зробити, щоб туристам було відшкодовано витрачені кошти.

«Ми пропонуємо учасникам ринку за напрямком «Туреччина» з доброї волі взяти на себе консолідовану відповідальність за виконання зобов’язань компанії «Карія тур», створивши відповідну програму допомоги туристам, які постраждали від дій «Карія тур», - сказав він.

А.ПАХЛЯ повідомив, що, за попередніми даними, сьогодні близько 4 тисяч туристів зіткнулися з проблемою повернення коштів за викуплені тури, які вони ще не використали.