Держава встановила контроль над "Укртатнафтою"

Акціонери ПАТ «Укртатнафта» (Кременчук, Полтавської обл.) сьогодні на загальних зборах вибрали головою наглядової ради підприємства голову правління НАК «Нафтогаз України» Євгенія БАКУЛІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив член правління НАК «Нафтогаз України» Роман ЗАГОРОДНИЙ.

За його словами, акціонери відкликали колишніх представників НАК «Нафтогаз України» і замість них вибрали Едуарда ШВИДКОГО, Валентина ФРАНЧУКА, Костянтина БОРОДІНА, Ірину ВАРАКУТУ і Олександра ЛАЗОРКО.

Крім того, членами наглядової ради вибрані Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, Геннадій БОГОЛЮБОВ, Сергій ГЛУШКО, Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ і Михайло КІПЕРМАН.

За словами Р.ЗАГОРОДНОГО, для участі в зборах акціонерів зареєструвалися 11 представників, які володіють 99,896% акцій товариства.

«Сьогодні держава фактично узяла під контроль «Укртатнафту». Приватні акціонери поступилися правами. Тепер у наглядовій раді більшість представників держави. Знайдено компроміс між державними і приватними акціонерами. Ми тепер готові до будь-якої конструктивної роботи», - сказав колишній член наглядової ради Геннадій КОРБАН.

Як повідомляв УНІАН, в квітні цього року ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавської обл.) офіційно оприлюднило новий склад наглядової ради у складі 11 чоловік.

Зокрема, головою наглядової ради обрано заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Валентина ФРАНЧУКА замість Шафагата ТАХАУТДІНОВА.

До складу наглядової ради входять: Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, Геннадій БОГОЛЮБОВ, Михайло КІПЕРМАН, Геннадій КОРБАН, Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, Олег БУГАЙОВ (екс-перший заступник міністра палива і енергетики України), Сергій ГЛУШКО (екс-глава правління «Укртатнафти»), Микола ЯКОВЕНКО, Сергій ДАВИДЕНКО і Лариса КОЛЕСНИК, які, за даними ЗМІ, є менеджерами НАК «Нафтогаз України».

До цього до складу наглядової ради входили Іван КУЦИК (заступник глави наглядової ради), Ігор ВОРОНІН, Михайло КАЛЬЧЕНКО, Ельдар САБІРОВ, Рустем АХМЕТОВ, Наїль МАГАНОВ, Раїса САХІЄВА, Ринат САБІРОВ, Юлія КУЛЕШОВА, Антоніна ТАТАРЕНКО.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавської обл.) створене в 1994 році відповідно до указу Президента України. Є найбільшим в Україні нафтопереробним підприємством.

Найбільшими акціонерами ПАТ «Укртатнафта» є НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Корсан».