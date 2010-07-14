В Івано-Франківську вандали поглумилися над комплексом статуї Ісуса Христа.

Злодії в гонитві за наживою викрали 5 мармурових плит з цього комплексу, який був відкритий в Івано-Франківську на Валах до 2000-річчя Христа.

Як повідомили УНІАН у Івано-Франківському міськвиконкомі, правоохоронці шукають вандалів, а працівники Івано-Франківського спецкомбінату вишукують можливості заміни викраденого оздоблення пам’ятника.