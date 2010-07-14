Севастопольські мільйонери заробляють свій дохід за кордоном

За даними податкової служби Севастополя, у 2009 році 12 городян заробили понад 1 мільйон гривень.

Як повідомив УНІАН заступник начальника відділу оподаткування юридичних осіб Державної податкової адміністрації України в місті Севастополі Андрій ХАБАРОВ, у цілому ці громадяни задекларували доходів на суму 17,7 млн. грн., а сплата ними податків становила майже 1,8 млн. грн.

При цьому чиновник зазначив, що переважна частина цих доходів була отримана за кордоном, а решта – це інвестиційні доходи і доходи від продажу нерухомості.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ДПА в місті Севастополі, всього за час, відведений для декларування доходів, про свій майновий стан у податкову службу заявили понад 4,5 тис. севастопольців. Таким чином, у 2010 році було подано на 525 декларацій більше, ніж за підсумками попередньої кампанії декларування. Фахівці пов`язують цю тенденцію, зокрема, зі зростанням податкової культури населення. Правом на податковий кредит скористалися 1136 осіб.

Загальна сума доходів, зазначених у деклараціях, – 100,6 млн. грн., а нарахування податків становлять майже 6 млн. грн.