Урожай зернових буде гіршим, ніж очікувалося

Міністерство аграрної політики України знизило прогноз урожаю зернових у поточному році із 45 млн. тонн до 42 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр Віктор СЛАУТА на засіданні координаційної ради з аграрної політики при Кабінеті Міністрів.

«Очікується, щонайменше, 42 млн. тонн – це у вазі після дообробки», - сказав В.СЛАУТА.

Він зазначив, що такий прогноз складено на підставі останніх даних, одержаних із регіонів.

Як повідомив В.СЛАУТА, валовий збір пшениці прогнозується на рівні 17,5 млн. тонн, кукурудзи – 11,8 млн. тонн і близько 12 млн. тонн – ячміню.

На сьогодні, за даними віце-прем`єра, в Україні намолочено 6 млн. тонн зерна.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що МінАП знизило прогноз урожаю зерна до 45-45,5 млн. тонн.

Раніше міністерство прогнозувало врожай зерна в 2010 році в обсязі 46-48 млн. тонн.