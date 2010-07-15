У Польщі відзначають прогрес України в підготовці до Євро-2012

Польські організатори чемпіонату Європи з футболу 2012 року відзначають прогрес у підготовці України до Євро-2012.

Про це кореспонденту УНІАН сказали міністр спорту Польщі Адам ГЄРШ та голова правління компанії Pl2012 Марчін ХЕРРА.

„Сигнали, які маємо, є позитивними. Роботи, як у Львові, так і в Києві прогресують”, - сказав М.ХЕРРА, який очолює компанію, що координує реалізацію інфраструктурних проектів до Євро-2012.

Він назвав „ключовим інтересом” Польщі, аби європейський чемпіонат відбувся, як і планувалося, раніше в чотирьох українських та чотирьох польських містах.

Водночас, за його словами, інфраструктурні проекти необхідні для організації Євро-2012 українці повинні реалізувати самостійно.

„Можемо лише тримати кулаки (за Україну), аби якнайкраще вийшло”, - сказав він.

У свою чергу А.ХЕРРА відзначив, що європейський футбольний чемпіонат після завершення чемпіонату світу з футболу є найближчою найбільшою спортивною подією, через що на підготовці України та Польщі буде зосереджена ще більша увага.

Він сказав, що UEFA у випадку затримок із підготовкою України вже не має можливості давати додатковий час на підготовку.

„Сьогодні немає багато того часу, аби перекладати. Сьогодні потрібні дуже конкретні рішення: де будуть відбуватися групові матчі, яка буде „драбинка” чемпіонату, де будуть чвертьфінали”, - відзначив він, висловивши сподівання, що українці дотримаються усіх раніше затверджених графіків.

М.ХЕРРА додав, що наступний аналіз стану підготовки до Євро-2012 UEFA розгляне 21 вересня.

М.ГЄРШ в свою чергу теж позитивно оцінив роботу нової владної команди в Україні з підготовки до Євро-2012, зауваживши, що особисто зустрічався, зокрема, з віце-прем’єром Борисом КОЛЕСНІКОВИМ.

Він відзначив забезпечення фінансування проектів Євро-2012, зміну структури організації до чемпіонату та ефективне управління.

„Це все дає підстави думати, що Україна наздожене реалізацію планів, що дозволить спільно в 4 українських та 4 польських містах організувати Євро-2012”, - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Польща виграли право організації Євро-2012 в квітні 2007 року.

У 2009 році UEFA затвердив організаторами 4 українські та 4 польські міста.

Цією весни представники європейської футбольної федерації заявили про можливість перенесення частини матчів з України до Польщі через затримку із будівництвом стадіонів у Львові та Києві.