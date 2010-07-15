Зниження портових ставок - пріоритетне питання

Міністерство транспорту і зв`язку України має намір диференціювати зниження портових ставок на обслуговування вантажів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра промислової політики України Сергій БІЛЕНЬКИЙ учора в Дніпропетровську на балансовій нараді підприємств гірничо-металургійного комплексу (ГМК).

За його словами, керівництво Мінтрансу не погоджується знизити портові збори на 30%, як це передбачено проектом розпорядження Міністерства економіки України.

«При цьому у Мінтрансу є розуміння, що рівень існуючих ставок є необґрунтованим і що проблему необхідно врегулювати», – сказав С.БІЛЕНЬКИЙ.

За його словами, транспортники пропонують диференційований підхід до розміру ставок щодо кожного порту і кожного виду продукції.

С.БІЛЕНЬКИЙ запропонував представникам підприємств ГМК внести свої пропозиції з цього питання з урахуванням всіх проблем щодо перевалки вантажів у портах.

За словами заступника міністра, питання зниження портових ставок стане одним з пріоритетних завдань Мінпромполітики на найближчий місяць.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економіки України розробило проект постанови уряду про зниження портових зборів, що стягуються із суден у морських торгових портах країни, в середньому на 30%.

Згідно із супровідною запискою, підвищення портових зборів на 58%, прийняте урядом за ініціативою Міністерства транспорту і зв`язку в серпні 2008 року, знизило конкурентоспроможність українських портів порівняно з морськими портами країн Чорноморського басейну. Сьогодні вартість суднозаходу в портах України в 1,5-2 рази перевищує тарифи морських портів чорноморських держав.

На думку Мінекономіки, ухвалення вказаного нормативного акту забезпечить сприятливі умови для залучення додаткових транзитних вантажопотоків в порти.