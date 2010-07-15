Скільки Податкових кодексів у уряду?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголошує на необхідності консолідації позиції уряду щодо Податкового кодексу.

В інтерв’ю агентству УНІАН він зазначив, що дивною є ситуація, коли спочатку уряд України вносить проект Податкового кодексу, а пізніше віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО говорить про можливість внесення ще одного проекту. За його словами, “необхідно вносити законопроект один, і в них повинна бути сконсолідована позиція, бо мені дивно чути, коли звучать заяви, що я не бачив закону або я його побіжно читав”. Голова ВР зазначив, що в такому випадку виникає питання як даний проект Податкового кодексу “проходив через урядовий комітет і через Кабінет міністрів України”. За його словами, якщо у С.ТІГІПКА було своє бачення, то він мав висловити застереження.

В.ЛИТВИН вважає, що “повинна працювати колегіальність”. “Повинна бути така практика, що дискусії тривають до ухвалення спільного рішення, а вже після його прийняття треба мати одну позицію”. “Найстрашніше в будь-якій справі - це відсутність позиції, бо тоді невідомо куди рухатись”, - додав голова ВР.

В.ЛИТВИН висловив сподівання, що в найближчі дні комітет ВР з питань податків завершить роботу над поправками до проекту Податкового кодексу. За його словами, після цього має бути оприлюднення законопроекту з метою його обговорення. Він зазначив, що після цього парламент “вийде на повторне друге читання” даного законопроекту восени.

На уточнююче запитання, що буде в ситуації, коли С.ТІГІПКО запропонує свій проект Податкового кодексу, В.ЛИТВИН відповів, що законопроекти на розгляд парламенту може вносити не окремий віце-прем’єр-міністр, а уряд України. Він також не виключив, що уряд внесе свої поправки до проекту Податкового кодексу.

Також В.ЛИТВИН вважає, що в разі, якщо “буде складно йти Податковий кодекс”, то під час підготовки проекту бюджету можуть бути прийняті “окремі закони, які б дозволили розширити податкову базу, розкувати ініціативу і далі працювати”.