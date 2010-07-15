Влада визнає, що нова ціна на газ вдарить по доходах українців

Підвищення з 1 серпня поточного року ціни на газ, «безумовно», знизить рівень життя населення, не заперечує Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав вчора на прес-конференції.

На запитання про те, чи вважає мер, що підвищення ціни на газ знизить рівень життя населення, він відповів: «Якщо платити більше, то - безумовно. Арифметичні закони – їх не можна коментувати, це політики коментують. Так, справді (знизить)».

Водночас він пояснив, що забезпечені громадяни мають своєчасно платити за газ, а малозабезпеченим, тим, хто потребує допомоги, держава має надати субсидії.

«Головне завдання все ж, щоб платили за газ ті люди, які мають великі статки і, зокрема, які мають власні будинки великої площі», - відзначив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО. При цьому він додав, що «ті люди, на яких це (підвищення) впливатиме, вони мають одержати допомогу від держави у вигляді субсидій, і максимально має бути зроблено наголос на максимальне спрощення оформлення субсидій для незаможних»

Мер визнав, що у результаті підвищення ціни на газ «рівень і планка платежів від доходів населення знизиться на 5%».

Проте О.ЛУК’ЯНЧЕНКО нагадав, що в Україні сьогодні сім`я на оплату комунальних послуг витрачає все ж менше, ніж середньоєвропейська сім`я. «Сьогодні, якщо дивитися середньоєвропейський рівень, то середньоєвропейська сім`я витрачає з своїх доходів 30% і більш на оплату комунальних послуг. У нас, ви знаєте, що була межа 20%», - сказав мер, не уточнивши про рівень заробітної платні українців і європейців.

Як повідомляв УНІАН, відпускні ціни на природний газ для населення, диференційовані за річним обсягом споживання і наявності або відсутності у абонента лічильника, з 1 серпня 2010 року зростуть на 50%.