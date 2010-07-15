Євро на міжбанку набирає обертів

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,8970/7,9035 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися – 0,25820,2585 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,0495/10,0620 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг». На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,2722/1,2724 дол./євро (середа, 14 липня, - 1,2695/1,2697 дол./євро).

У середу, 14 липня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9022 грн./дол.