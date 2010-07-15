12-річний хлопчик постаждав від укусу каракурта
21:22, 15 липня 2010Суспільство
1540 0
Сьомий випадок з початку року
14 липня до Генічеської районної лікарні поступив з бази відпочинку “Дружба” 12-річний хлопчик з підозрою на укус каракурта.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Херсонській області, після обстеження постраждалого діагноз було підтверджено. На даний час стан дитини стабільний, середньої важкості.
За даними ГУ МНС, з початку року це вже сьомий випадок нападу отруйного павука на людину у регіоні. Летальні випадки не зафіксовані.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter