12-річний хлопчик постаждав від укусу каракурта

14 липня до Генічеської районної лікарні поступив з бази відпочинку “Дружба” 12-річний хлопчик з підозрою на укус каракурта.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Херсонській області, після обстеження постраждалого діагноз було підтверджено. На даний час стан дитини стабільний, середньої важкості.

За даними ГУ МНС, з початку року це вже сьомий випадок нападу отруйного павука на людину у регіоні. Летальні випадки не зафіксовані.