До Якутії приходить тропічна спека
07:42, 16 липня 2010Суспільство
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МНС попереджає
До Якутії приходить тропічна спека з температурами до плюс 35 градусів, повідомляє ІТАР-ТАСС.
Спека в Якутії спостерігатиметься від сьогоднішнього дня до 18 липня і охопить чотирнадцять районів, зокрема Оймяконський, який вважається полюсом холоду в північній півкулі Землі. Взимку тут температури доходять до мінус 67 градусів. Таким чином, перепад зимових і літніх температур може досягти 100 градусів Цельсія.
Через високу температуру в Якутії виникла загроза надзвичайних ситуацій від перегріву трансформаторних підстанцій, систем високовольтного постачання тощо, попереджає Далекосхідний регіональний центр МНС Росії.
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