Київрада дала 11 га землі під будівництво Льодового стадіону

Київрада передала 10,78 га землі на вул. Академіка Глушкова, 9, (Голосіївський район) ТОВ “Укрсоцбудінвест” для будівництва та реконструкції спортивно-розважально-торговельного комплексу, ведення діяльності у сфері спорту та торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте на засіданні сесії Київради 8 липня.

Пропозицію розглянути питання передачі землі було внесено до порядку денного засідання “з голосу”. Відповідного проекту рішення не було роздано депутатам.

Водночас лідер фракції Блоку Литвина в Київраді Валерій МОШЕНСЬКИЙ на засіданні пояснив депутатам: “Це - Льодовий стадіон, який потрібно добудувати. В рішенні йдеться про передачу ТОВ “Укрсоцбудінвест” земельної ділянки для будівництва і реконструкції спортивно-розважально-торговельного комплексу з об`єктами сфери послуг на вул. Академіка Глушкова, 9, у Голосіївському районі. Це там, де знаходиться Льодовий стадіон, щоб добудувати”.

Внесення питання до порядку денного підтримали 67 депутатів міськради і 76 (з 109 присутніх в залі) проголосували в підтримку рішення по суті (тобто за передачу землі).

В документі рішення, яке тільки зараз вдалося отримати УНІАН, зазначається, що земля передається ТОВ “Укрсоцбудінвест” у довгострокову оренду на 25 років. Прийняття рішення пов’язано з переходом права власності на майно (договір купівлі-продажу від 26 березня 2010 р. №712).

Київрада своїм рішенням затвердила проект землеустрою відведеної земельної ділянки.