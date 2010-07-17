У Керчі планують заборонити продаж алкоголю на свята

Керченська міська рада планує заборонити підприємствам торгівлі міста продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових і пива (окрім пива у пластиковій тарі) у період проведення масових заходів із залученням значної кількості громадян, повідомляє Керченський міський портал.

У проекті рішення сесії міськради визначені дні і години, на які поширюється заборона: 1 травня з 8:00 до 11:00, 8 травня з 18:00 до 11:00 9 травня, День молоді (остання неділя червня) з 18:00 до 22:00, День рибалки (друга неділя липня) з 18:00 до 22:00, День міста (друга неділя вересня) з 18:00 до 23:00, 1 січня з 08:00 до 13:00.