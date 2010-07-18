У Херсоні відбудеться вуличний джазовий фестиваль

У Херсоні 17 вересня відбудеться перший у місті вуличний джазовий фестиваль.

Як повідомив УНІАН продюсер фестивалю Олексій ТЕЛЬНЯК, заходи у рамках фестивалю відбуватимуться на єдиній пішохідній вулиці Херсона - вулиці Суворова.

"Стилістика "вуличного" фесту, на відміну від "майданного", накладе свій відбиток і на інші події, які відбуватимуться в рамках фестивалю: аукціони і конкурси на навколомузичну тематику, фотовиставки і сувенірні розкладки. Виставки народних умільців проходитимуть у формі розпродажу товарів ручної роботи, просякнутих джазовою тематикою", - розповів О.ТЕЛЬНЯК.

За його словами, музичний формат фестивалю - smooth jazz-, bossa nova, nu jazz, blues.

Продюсер також пообіцяв яскравий дитячий музичний майданчик фестивалю.

Організатори заходу – мерія Херсона й одна із міських радіостанцій.