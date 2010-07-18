Що буде з погодою завтра?

Завтра в Україні збережеться спекотна погода з температурою вночі 18-23°, на узбережжі морів до 25°; вдень 29-34°, місцями (крім західних областей та Криму) 35-37°.

У Карпатах і горах Криму вночі 12-17°, вдень 19-24°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У західних областях очікуються короткочасні грозові дощі (у карпатському регіоні місцями сильні), подекуди град, шквали 17-22 м/с, вдень і в Криму та Приазов`ї окремі грозові дощі.

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

У Київській області у понеділок очікується суха погода з температурою вночі 18-23°, вдень 35-37°. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. У Києві температура вночі 21-23°, вдень 35-37°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 26-28°, у Дніпрі біля Києва 27°.