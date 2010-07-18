Конференція зі СНІДу проходить під девізом "Права тут, просто зараз"

У Відні відкрилась 18-та міжнародна конференція зі СНІДу.

"Права тут, просто зараз" - такий девіз конференції, яка покликана звернути особливу увагу на те, що боротьба з пандемією не обмежується науковими дослідженнями і створенням нових ліків, повідомляє радіо «Свобода».

Фундаментальною передумовою успіху є захист прав людини, зокрема, права хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих.

Особлива увага буде приділена ситуації у країнах Східної Європи і Центральної Азії, де зафіксовано найшвидше зростання захворюваності.

Учасники форуму - вчені, лікарі, політичні і громадські діячі, правозахисники - обговорять заходи із забезпечення ширшого доступу населення до профілактики, лікування і догляду за хворими на СНІД і підтримки інфікованих ВІЛ.

Мова піде також про державне фінансування та інвестиції у проекти, пов`язані зі СНІДом.

На спеціальних сесіях вчені обміняються інформацією про останні досягнення у боротьбі з пандемією та обговорять завдання на майбутнє.

Напередодні відкриття у Відні відбувся Бал Життя - найбільший у Європі доброчинний захід на підтримку ВІЛ-інфікованих, який щороку проходить в австрійській столиці. Серед гостей був один із головних спонсорів балу - колишній Президент США Білл КЛІНТОН.