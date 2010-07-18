У Донецьку арештовують майно боржників

У Донецьку поточного року за позовами комунального комерційного підприємства «Донецькміськтепломережа» суд заарештував майно 462 абонентів, що мають велику заборгованість за опалювання і гарячу воду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі підприємства.

У повідомленні наголошується, що найбільше число таких боржників проживають у центральних - Ворошиловському і Калінінському - районах міста - 116 і 84 відповідно, а також у Куйбишевському районі - 108.

У прес-службі уточнили, що у числі заарештованого майна - 16 квартир.

«З початку поточного року виконавча служба стягнула з боржників на користь «Донецькміськтепломережі» 0,8 млн. грн.», - зазначається у повідомленні.