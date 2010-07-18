71-річний житель Івано-Франківська торгував наркотиками

Правоохоронці затримали в Івано-Франківську 71-річного раніше неодноразово судимого чоловіка, який торгував марихуаною.

Про це УНІАН повідомив керівник Центру зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК.

За його словами, правоохоронці встановили, що марихуану він продавав у себе на квартирі.

16 липня працівники міліції затримали кількох громадян, у яких вилучено паперові згортки з наркотичною речовиною.

У ході проведення санкціонованого обшуку у квартирі зловмисника міліціонери за допомогою службового собаки Руді, натренованого на пошук наркотичних речовин, виявили майже 100 грамів марихуани.

В.ГУЛЬТАЙЧУК наголосив, що до матеріалів кримінальної справи долучені як речові докази 105 гривень.