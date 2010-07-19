Патріарх Кирил про внутрішній світ, соціум і багаті гардеробні

Патріарх Московський КИРИЛ стерджує, що церква не проти матеріальних прагнень людини, але не хоче, аби вони були домінантою життя.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу "Інтер".

За словами патріарха, на сьогодні церква не обмежується лише роботою з окремими особистостями. "І ми не обмежуємо проповіді церкви лише проповіддю індивідуальної моралі. Історичний досвід показав, що якщо ми працюємо тільки з людиною, але не займаємося соціальним виміром, то ми випускаємо зі своєї точки зору найголовніше - як внутрішній світ людини реалізує себе в соціумі", - сказав патріарх.

Він зауважив, що коли у країні відбувається гостра політична криза, то вона проходить по людських долях. "А від чого це? Від внутрішнього стану", - вважає він.

За словами патріарха КИРИЛА, саме тому сьогодні церква говорить, що вона "іде світом, тримаючи у руках Хрест Божий".

Він зауважив, що саме тому не можна входити в індувідуалістичний моралізм і стверджувати, що “ніщо людське нас не цікавить”. “Як не можна говорити й інше, що сьогодні нерідко присутнє у світовому християнстві: ми займаємося лише суспільними проблемами, а особисте життя - це особисте життя людини”, - додав він.

Патріарх КИРИЛ зауважив, що матеріальне споживання - це природне прагнення людини. "Якщо людина не буде піклуватися про матеріальне споживання, вона загине", - сказав він.

При цьому, за його словами, церква не може зайняти відсторонену, моралізаторьску позицію: "не думайте про це все".

Водночас він зауважив, що церква виступає проти того, щоб домінантою людьского життя ставало споживання. "Дивні слова Спасителя: "Яка користь людині, якщо він отримає весь світ, а душу свою згубить". Потрібно золотими буквами у кожній кімнаті повісити, особливо іноді у гардеробних кімнатах заможних людей", - наголосив патріарх КИРИЛ.