У сексуальне рабство продали 12 українок

Міліція викрила житомирянку і жительку Київської області (віком 18 та 21 рік), які продали за кордон у сексуальне рабство 12 українок.

Як повідомили УНІАН в УМВС України у Житомирській області, через Інтернет зловмисниці пропонували дівчатам віком від 18 до 22 років стати моделями за кордоном і допомогали виїхати у країну призначення. Проте за кордоном дівчат утримували для сексуальної експлуатації у розважальному комплексі.

У результаті оперативних заходів у співпраці із Інтерполом МВС України та консульським представництвом в іншій державі із сексуального рабства визволено і повернуто на Батьківщину 12 громадянок України.

Слідчим управлінням МВС України в Київській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

Зловмисниць заарештовано. Слідство у справі триває.