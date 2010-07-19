Уряд готує Загальнодержавну програму оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року.

Про це заявила заступник міністра у справах сім`ї, молоді та спорту Світлана ТОЛСТОУХОВА на Всеукраїнському освітньому семінарі щодо вирішення проблем та перспектив реалізації державної сімейної політики, повідомили УНІАН у Мінсім’ї.

За її словами, програма, серед іншого, буде спрямована на створення цілісної системи оздоровлення дітей в Україні, оскільки впродовж минулих років ця система була зруйнована. Впродовж тривалого часу поняття відпочинок часто підмінюється поняттям оздоровлення, додала вона.

С.ТОЛСТОУХОВА зазначила, що з метою створення цілісної системи оздоровлення дітей урядом передбачено створення банку даних дітей шкільного віку в регіонах (зараз в Україні близько 4,5 млн. дітей). Завдяки банку буде налагоджена системна робота з оздоровлення та відпочинку кожної дитини зокрема, дітей пільгових категорій, проводитиметься контроль і за відпочинком дітей, і за їх оздоровленням, при чому оздоровлення буде під особливо пильною увагою влади.

С.ТОЛСТОУХОВА нагадала, що сьогодні міністерство наполягає на чіткому дотриманні терміну оздоровлення, який має бути не коротшим 21-го дня. Заступник міністра також додала, що з 1 млн. 300 тис. дітей, які вже цього року перебували в закладах оздоровлення та відпочинку, тільки про 221 тисячу хлопчиків та дівчат можна говорити, що вони оздоровилися.

Заступник міністра також наголосила на тому, що держава готова впродовж 5-ти наступних років покроково фінансувати реальні програми з відновлення системи оздоровлення, мережі оздоровчих закладів. При цьому вона зазначила, що ці програми мають бути розроблені у регіонах з урахуванням місцевих особливостей та потреб.

Крім того, заступник міністра попередила про те, що міністерство перевірить кожен заклад оздоровлення та відпочинку, який з тих чи інших причин не функціонує зараз, і вимагатиме відповідальності з керівників регіональних підрозділів.