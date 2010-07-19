Дарницький міст будуватимуть за новим графіком

Графіки будівництва Дарницького залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро у м. Києві будуть максимально стислі. Про це заявив міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО під час виїзної робочої наради на об`єкт наприкінці минулого тижня, повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку.

«Немає варіантів не будувати Дарницький міст. Тому ми маємо терміново вирішити всі проблемні питання», - сказав міністр.

Найближчим часом всі підрядні організації мають провести ґрунтовний аналіз і надати «Укрзалізниці» на узгодження нові графіки будівництва Дарницького моста, згідно з якими термін реалізації проекту має бути максимально стислим. «При цьому потрібно врахувати всі аспекти, щоб забезпечити будівництво мосту відповідно до технологічних вимог», - підкреслив К.ЄФИМЕНКО.

Міністр також закликав представників Київської міської державної адміністрації якнайшвидше розв’язати питання про знесення незаконних будівель, відведення земельних ділянок для реалізації проекту.

Участь у виїзній нараді взяли заступник міністра Кабінету міністрів України Юрій АНІСТРАТЕНКО, генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК, начальник Південно-Західної залізниці Олексій КРИВОПІШИН, заступник голови КМДА Олександр МЕЩЕРЯКОВ, а також представники всіх будівельних і проектних підрядних організацій.

Довідка УНІАН. Наприкінці червня п.р. з бюджету на будівництво Дарницького залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві надійшло 100 млн. грн.

7 липня уряд прийняв розпорядження про виділення із Стабілізаційного фонду 625 млн. грн. на будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві., а також доручило ряду банків розглянути питання виділення 370 млн. грн. ПЗЗ на будівництво мосту.