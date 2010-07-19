У Криму оголосили штормове попередження

Зливи, град, грози

Кримське управління Міністерства з надзвичайних ситуацій оголосило штормове попередження через можливе погіршення погоди в регіоні. «З 19 по 20 липня очікуються місцями зливи, град, грози», - зазначається у повідомленні прес-служби управління, яке має в своєму розпорядженні УНІАН Негода супроводжуватиметься шквальним вітром, швидкістю до 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі - 16-19 градусів тепла, вдень - 28-35 тепла. МНС Криму востаннє оголошувало штормове попередження на четвер, 15 липня.

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