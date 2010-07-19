У Луганську двоє невідомих спалили храм УПЦ КП

У Луганську невідомі спалили храм на честь Архістратига Божого Михайла, що належить Українській православній церкві (Київського патріархату).

Як повідомляється на сайті УПЦ (КП), 18 липня приблизно о 3.30 ранку у результаті підпалу знищено дерев`яну будівлю храму на честь Архістратига Божого Михайла на околиці Луганська.

«Будівництво першого в Луганську дерев`яного храму Української православної церкви (Київського патріархату) перебувало на завершальній стадії – залишалося лише встановити купол», - наголошується у повідомленні.

Також у повідомленні зазначається, що, як свідчить сторож, вночі до храму увірвалися двоє невідомих, які його побили, а потім з каністр облили будівлю храму і дерево, призначене для будівництва, і підпалили. У результаті пожежі будівля згоріла практично повністю. Сторож перебуває у реанімації.

За словами єпископа Луганського і Старобельського ТИХОНА, збитки у результаті підпалу перевищують 300 тис. грн. (понад 38 тис. дол.).

На місці пожежі працюють правоохоронці та експерти.

На сайті нагадують, що за останній час були спалені храми УПЦ Київського патріархату у Шостці (Сумська область) і Маріуполі (Донецька область).