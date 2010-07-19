Moody's прогнозує зростання ВВП України

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на рівні 3,3% у 2010 році і 4,5% - у 2011.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів України.

У повідомленні зазначається, що, за прогнозами Moody`s, інфляція в Україні в 2010 році становитиме 11,4%, в 2011 - 11%.

Також повідомляється, що за оцінками рейтингового агентства, дефіцит бюджету України в 2010 році становитиме 6% ВВП, а в 2011 році - 4,5% ВВП, зростання сукупного держборгу в 2010 році прогнозується на рівні 34,9% ВВП і 37,1% - у 2011.

За прогнозами Moody`s, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України в 2010 році становитиме 0,5% ВВП, а в 2011 році - 1,4% ВВП.

У Moody`s вважають, що рівень держборгу України є відносно низьким. При цьому ризиком для забезпечення економічного зростання України на думку рейтингового агентства є можливе збереження обмеженості приватного споживання, а ризиками для рейтингу країни в цілому – можливі проблеми в банківській системі, а також сумніви щодо виконання нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.