Голова МЕК подав до суду на Президента України

Голова Міжнародного економічного комітету (МЕК) Ігор ШАРОВ подав до суду на Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо свого незаконного звільнення з посади члена Ради Національного банку України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЕК, переданому агентству УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, І.ШАРОВ вважає, що для його звільнення з вказаної посади не було ніяких підстав.

Нагадаємо, І.ШАРОВ був призначений на посаду члена Ради НБУ указом Президента від 9 жовтня 2000 року, а 28 лютого 2005 року був звільнений разом з іншими членами Ради НБУ за президентською квотою.

Як зазначає прес-служба МЕК, законодавством передбачено, що причинами звільнення члена ради НБУ можуть бути: закінчення терміну, на який був обраний член Ради (7 років); особисте бажання члена Ради, за умови подачі письмової заяви; припинення громадянства України членом Ради або виїзд за кордон на постійне місце проживання; набрання законної сили звинувачувальним вироком суду в скоєнні кримінального злочину.

На думку І.ШАРОВА, також немає ніяких підстав для звільнення його з посади за ст. 40-41 Кодексу законів про працю.