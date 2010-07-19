Міноборони Росії може купити 20 літаків «Руслан»

Міністерство оборони Росії може купити близько 20 літаків Ан-124 "Руслан" у рамках державної програми озброєнь з 2011 по 2020 роки.

Про це повідомив сьогодні журналістам заступник міністра оборони РФ Володимир ПОПОВКІН у Фарнборо (Велика Британія), передає РІА «Новости».

«Зараз ми відпрацьовуємо це питання з промисловістю, ми маємо намір придбати близько 20 таких машин», - сказав він.

За словами В.ПОПОВКІНА, цього року також було підписано угоду про модернізацію «Русланів», що стояли на озброєнні.

«Щорічно ми плануємо проводити модернізацію двох літаків, а з 2015-2016 років, якщо виробники будуть готові, ми почнемо його купувати», - зазначив заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня президент групи компаній «Волга-Дніпро» Олексій ІСАЙКІН повідомив, що до 2030 року світовий ринок літаків Ан-124 «Руслан» становитиме 80-100 одиниць.

Група компаній «Волга-Дніпро» до 2030 року готова купити 40 літаків Ан-124 «Руслан».

Довідка УНІАН. Українсько-російський транспортний літак "Руслан" - найбільший серійний транспортний літак у світі. Літаки виробляли в Ульяновську та Києві. У 2004 році виробництво було припинено.