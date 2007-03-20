Кого до ранку приберуть з Кабміна заради Кінаха, навіть Азаров не знає

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ не підтверджує, але і не спростовує інформацію про можливе призначення Анатолія КІНАХА міністром економіки замість Володимира МАКУХИ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу, відповідаючи на питання про можливість такого призначення, М.АЗАРОВ сказав наступне: «завтра будет день, будет пища»

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив, що офіційно про призначення голови Українського союзу промисловців і підприємців Анатолія КІНАХА одним з членів Кабінету Міністрів буде оголошено на засіданні уряду завтра, 21 березня.

«Я скажу вам так, що Анатолій Кирилович (КІНАХ - УНІАН) погодився бути моїм першим заступником з питань здійснення реформ в Україні. А посаду ми визначимо до ранку», - заявив сьогодні В.ЯНУКОВИЧ.

На уточнююче питання кореспондента УНІАН, чи буде хтось зміщений з посади, щоб її зайняв А.КІНАХ, прем`єр відповів: «Буде…».

Разом з тим джерело з близького оточення А.КІНАХА уточнило УНІАН, що голова УСПП займе посаду Володимира МАКУХИ в Міністерстві економіки.

Нагадаємо, В.МАКУХА обіймає посаду міністра економіки в уряді В.ЯНУКОВИЧА з 7 серпня 2006 року.